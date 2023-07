Il gozzo sorrentino di Apreamare primo al mondo con fuoribordo

La più iconica delle barche da diporto nate all'ombra del Vesuvio sarà la prima al mondo a raggiungere velocità da fast cruiser, ben superiori ai 40 nodi. L’annuncio è stato dato dalla Apreamare, lo storico cantiere fondato a Sorrento nel 1849 dal maestro d'ascia Giovanni Aprea, che realizzava artigianalmente i primi gozzi da pesca, a remi e a vela, secondo le linee tipiche dello storico gozzo sorrentino. Attività cui hanno di volta in volta dedicato la propria vita anche il figlio Cataldo e successivamente il nipote Giovanni cui si deve l’applicazione di motori di derivazione automobilistica. Poprio sulla scia dell'innovazione e della velocità nasce il Gozzo 35 Speedster, che sarà presentato ufficialmente al Cannes Yachting Festival, in calendario dal 12 al 17 settembre prossimo.

Spinto da due potenti motori Mercury da 400 cavalli ciascuno, il 35 Speedster nasced dall’idea - decisamente coraggiosa - di Cataldo Aprea ed è disegnato da Marco Casali di Too Design per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena. L’utilizzo di una motorizzazione fuoribordo consente di avere a disposizione un’imbarcazione ancora più spaziosa, in particolare, per quel che riguarda la stiva che prenderà il posto della sala macchine e che potrà essere utilizzato per alloggiare water toys e/o altre attrezzature o dotazioni.

Lunghezza di 9,95 metri, a poppa ha un comodo divano prendisole e un tavolo. Il riparo dal sole è garantito da un T-Top alla cui base è allestito un mobile cucina che potrà essere attrezzato con lavello, piano cottura o barbecue, frigorifero e ice-maker. Sottocoperta la cabina con grande letto matrimoniale nella parte anteriore, armadi e mobili con inserti rivestiti in pelle, oltre a un bagno dotato di cabina doccia separata.