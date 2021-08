Anticipazioni Gomorra stagione finale, l'Immortale è tornato: la resa dei conti è vicina

Per Genny Savastano niente sarà più come prime. La serie andrà in onda a novembre

Rilasciato il nuovo teaser di Gomorra, stagione finale, dove si lascia intendere che ci sarà un testa a testa tra i due storici protagonisti, Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). L'Immortale è tornato dall'estero e per Genny nulla sarà più come prima.

Resa dei conti

Debutta a novembre su Sky e in streaming su NOW l'attesissima stagione finale del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Le prime quattro stagioni di Gomorra hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata distribuita grandi ascolti. I nuovi episodi della serie sono girati tra Napoli e Riga. Sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. I primi 5 episodi di Gomorra - Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D'Amore, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini. Genny Savastano è in un bunker con unico alleato 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli.