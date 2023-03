"Gomorra ai tempi di Mare Fuori": la parodia dei The CereBros | VIDEO

Ciro e Gennaro, boss di Gomorra sono in crisi di visibilità. Da quando sono arrivati quelli di ?MareFuori? nessuno li riconosce più. E allora è tempo di riprendersi la scena? E' la nuova parodia dei The CereBros che prende il titolo di "Gomorra ai tempi di Mare Fuori" con protagonisti Berardino Iacovone e Gianmarco Esposito. Insieme a loro anche le guest Alfredo Agozzino e Adel Braders Ahmed. Il video, che già spopola in rete, scritto e diretto da Berardino Iacovone, è solo l?ennesima parodia targata The CereBros, che in passato aveva già realizzato "Gomorra ai tempi della Fase 2" (con guest Cristiana Dell'Anna) e "Gomorra ai tempi del Coronavirus".

The CereBros

The Cerebros è una popolare Factory che dal 2017 ad oggi ha realizzato oltre 100 milioni di visualizazzioni sui social media e importanti collaborazioni con brand nazionali e internazionali. Nel 2020 la crew si è consacrata con "CovMorra 1 e 2" e "Covid Jouer", video che hanno riscosso successo di pubblico e nei media nazionali. I 2 volti della crew Berardino Iacovone e Gianmarco Esposito, dal 2021 conducono anche la trasmissione satirica ?Fattacci?, in onda su Cusano Italia Tv nel 'prime time' del sabato.