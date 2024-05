Vela: spettacolo Napoli, le sensazionali immagini nel Golfo più bello del mondo

Straordinaria nel Golfo di Napoli la 69ª edizione della Regata dei Tre Golfi del Circolo del Remo e della Vela Italia, supportata da Rolex Official Time Piece e da Loro Piana, valida come prova d'altura per il Campionato Europeo Maxi dell'International Maxi Association.

Con la flotta potenziata quest'anno da tre Wallycento e il 93 piedi Bullitt, la regata ha visto cinque leader diversi con grandi cambiamenti nelle posizioni di testa con gli equipaggi che hanno dovuto affrontare frequenti transizioni perché il Golfo di Napoli ha stravolto le previsioni meteo rendendo la competizione particolarmente complessa ed eccitante per gli equipaggi.

"È stato uno dei migliori arrivi della mia vita!" ha detto al traguardo Furio Benussi in merito alla tiratissima vittoria di ARCA SGR. "V ci ha sorpassato a tre miglia dal traguardo ma poi abbiamo trovato l'ultima pressione - 25 nodi - e li abbiamo superati di nuovo a 200-300 metri dal traguardo...".

Il vento che si è steso alla fine della regata ha favorito le barche più piccole. La classifica provvisoria vede in testa lo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe Puttini, seguito da Blue Oyster di Luca Scoppa e da Fra Diavolo di Vincenzo Addessi.