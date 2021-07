"Gli Scusateci" diventano giornalisti in una divertente webserie

Ancora una volta Canale 21 sceglie Gli Scusateci per la produzione dei pre-sigla della trasmissione Tutti in ritiro, appuntamento quotidiano dell’emittente campana che segue per l’intera durata il ritiro della Ssc Napoli. Dal 15 al 25 luglio, e dal 05 al 15 agosto, tutte le sere alle 23 in tv, ed a seguire sui canali social del gruppo di film-maker partenopeo.

L’appuntamento è con "Una redazione in ritiro": webserie che racconta di un'improbabile quanto improvvisata redazione sportiva, che intende seguire il ritiro del Napoli e che fa concorrenza, secondo i protagonisti, alle principali testate sportive campane, il tutto contornato da una pungente satira sull’attualità.

Le puntate possono essere viste anche sul canale Youtube de Gli Scuateci, cliccando qui