Il parco con veri gladiatori e adrenalinici effetti speciali - super SCONTO per i LETTORI di NAPOLITODAY

Immaginate di tornare indietro nei millenni fino al tempo dei gladiatori e di poter stare in un villaggio romano, protetto da torri e fortini; vedere aquile e falchi in volo; girare per il mercato tra anfore, stoffe e monili e poter entrare nell'arena per assistere al combattimento dei gladiatori, vedere la corsa delle bighe e ammirare la grande parata militare di centurioni e legionari: non è un sogno, ma la pazzesca, adrenalinica realtà di Roma World, il parco a tema sull’Antica Roma.

Roma on fire live show

A Roma World c'è la ricostruzione fedele del Circo Massimo, il maestoso set cinematografico sede di grandi fiction e film internazionali come l'iconico Ben Hur, in cui si tiene Roma On Fire Live Show, spettacolo serale dal vivo, ricco di azione ed effetti speciali, della durata di 1 ora, che consente di rivivere la gloria dell’Impero Romano e vedere in azione gladiatori e legionari.

Dalla sfilata delle legioni di fronte all’Imperatore alla corsa delle bighe alle lotte tra i gladiatori, si tratta di uno spettacolo unico in Italia al quale i lettori di NapoliToday potranno assistere con un super-sconto cliccando QUI: il biglietto ShopToday consente l’ingresso allo spettacolo Roma on Fire con posti riservati/garantiti ed accesso prioritario e include l’accesso al parco Roma World nella medesima giornata.

Info

Roma On Fire Live Show

genere: epico – storico

orario ore 21:00

frequenza: tutti i giorni di apertura di Roma World

durata: 60 min.

consigliato: tutti

Condizioni

Il Biglietto ShopToday consente l’ingresso allo spettacolo Roma on Fire, con posti riservati/garantiti ed accesso prioritario - include inoltre l’accesso al parco Roma World nella medesima giornata.

Per accedere al parco non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso i tornelli con il biglietto con il codice a barre ricevuto nella mail di conferma.

Attenzione

Il biglietto ShopToday dà diritto all’ingresso durante la stagione d’apertura 2024.

Il biglietto di ingresso al parco è OPEN, valido tutti i giorni di apertura ad eccezione di eventi speciali (consultare il calendario online).

I bambini inferiori ad un metro di altezza e i disabili certificati 100% hanno diritto all’accesso gratuito.

Il parco resterà aperto fino al prossimo 3 novembre 2024 - è possibile fare picnic all’aperto riscoprendo il contatto con la natura, oppure mangiare nella Taberna, il ristorante del parco, come gli antichi Romani.