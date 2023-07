Giusy Attanasio in ospedale per un intervento chirurgico: "La salute prima di tutto"

Giusy Attanasio in ospedale per subire un intervento chirugico. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante partenopea. “Ciao amici …. Vi scrivo per dirvi che da oggi a una settimana la vostra amica Giusy Attanasio si ferma con il lavoro per l’intervento”, recita un messaggio.

“Sono dispiaciuta per tutte le persone che volevano la mia presenza e quindi ho dovuto disdire La mia esibizione al loro evento e per tutte le feste rifiutate ! Ma ormai dovevo farlo ! La salute viene prima di tutto !! Lo stomaco mi stava dando problemi appunto ieri sera ho avuto un altro attacco ! Sono in ansia ma felice allo stesso tempo perché farò anice una mini Sliv per ritornare nel mio peso forma !”.

Tanti i messaggi per lei. Tra questi quello di Luciano Caldore: “Tesoro mio, sappi che ti voglio un Mondo di bene. Ti sono accanto con tutto il cuore. La tua Mamma sarà la tua benedizione. A presto e più forte di prima amica mia". Tanti i messaggi anche dei fan che le augurano di tornare presto in scena.