Giusy Attanasio presenta il suo film: "Difenderò sempre la mia categoria"

Arriverà nelle sale di Campania, Sicilia Puglia il prossimo 28 ottobre il film “Io Giusy”: interamente girata a Napoli, grazie anche alla storica casa discografica "Zeus Record", la pellicola è diretta dal regista Nilo Sciarrone e ha come protagonista la bella cantante napoletana Giusy Attanasio, qualche giorno fa entrata a gamba tesa nella polemica sulla musica neomelodica napoletana, divampata dopo le dichiarazioni di Nino D'Angelo.

"Difenderò sempre la mia categoria"

"Per causa di qualcuno c'è sempre qualcuno che ci etichetta in modo negativo - ha detto Giusy incalzata dalle domande dei tanti giornalisti presenti - difenderò sempre la mia categoria. Per me musica neomelodica significa nuova melodia. La musica napoletana è stata sempre conosciuta in tutto il mondo e io cerco di portarla avanti degnamente".

La bella Giusy non lascia spazio ad altre polemiche: "Non voglio parlare di nessun altro - dice - in questo momento voglio solo godermi il mio film".

Il film

Nel film Giusy Attanasio interpreta una ragazza napoletana che, seguendo il sogno della madre morta, vuole cantare e, alla fine, tra difficoltà e insidie, ci riesce e alla grande: "Ho seguito il mio sogno", dice Giusy anche se, chiaramente, il film non è in alcun modo autobiografico.

Alla presentazione, con Giusy e il regista Nilo Sciarrone,anche gli attori del cast tra cui Angelo Di Gennaro brillante e istrionico, Rosa Miranda sensualmente sofisticata, il simpaticissimo Giuseppe De Martino, Angelo Di Gennaro, Antonio Fiorillo.