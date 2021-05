Uccisa a colpi di fucile per sfuggire ad uno stupro: chi è Giuseppina Bianco

Il 17 maggio 1944, al calar del sole una ragazzina, Giuseppina Bianco, non ancora diciassettenne, era a lavorare nei campi appena fuori Mugnano di Napoli quando alcuni soldati in marcia la videro e decisero di prenderla per soddisfare le loro voglie. Giuseppina però si ribellò e iniziò a correre, allora uno di loro imbracciò il fucile e le sparò, uccidendola.

Per ricordare Giuseppina e, soprattutto, per mantenere i riflettori costantemente accesi sul tema - purtroppo sempre drammaticamente attuale - della violenza sulle donne, nella cittadina partenopea tradizionale cerimonia di commemorazione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione N’Azione Napoletana,si è tenuta nei pressi della lapide dedicata a Giuseppina, in via Aldo Moro. Tra i presenti anche la presidente della Commissione consiliare alle Pari Opportunità, Daniela Puzone: “Sono passati ben 77 anni eppure sono ancora tante, troppe le donne e le ragazze vittime di abusi, prevaricazioni, che talvolta sfociano anche in brutali omicidi. Ricordare Giuseppina Bianco significa non solo mantenere vivo il suo ricordo ma anche tenere accesi i riflettori su un tema, quello della violenza sulle donne, che non va mai messo in secondo piano”.

Il primo cittadino, Luigi Sarnataro, ha aggiunto: “L’anno scorso, a causa della pandemia, non riuscimmo a rendere onore alla memoria di Giuseppina Bianco. Sono felice, quindi, che quest’anno – rispettando ovviamente tutte le normative anti assembramento – siamo riusciti nuovamente ad organizzare questa manifestazione. Ricordare il suo martirio, significa mantenere vivo il suo ricordo, la nostra storia e la nostra memoria. Del resto non è un caso che qualche anno fa decidemmo di collocare proprio vicino il suo monumento commemorativo il cartello con la dicitura "Mugnano, città contro la violenza sulle donne".