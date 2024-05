Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli" alle prese con la palestra: "Vi faccio vedere come mi alleno" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Giuseppe Russo de "Il mio viaggio a Napoli". Il noto blogger, in particolare, ha annunciato di aver iniziato un percoirso in palestra con tanto di dieta ed ha testimoniato il tutto con un video. "Da poco ho iniziato la palestra con il personal trainer, sono a dieta e sto molto meglio con me stesso. Oggi vi mostro un mio allenamento con un giovane personal trainer che ha accettato insieme a me questa ardua sfida", ha scritto nel post che accompagna le immagini.