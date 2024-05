Lo sfogo di Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli": "Da napoletano, mi vergogno" - VIDEO

Duro sfogo social per Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli". Il noto influencer ha postato un video girato mentre si trovava in via Manzoni. L'intento era quello di mostrare la meravigliosa vista panoramica, ma qualcosa l'ha fatto imbestialire. Giuseppe, infatti, ha denunciato lo stato di degrado in cui versano i margini della nota strada, ammettendo di "vergognarsi".

"Mancavo da un po' di tempo ed ho trovato la situazione peggiorata. La strada è completamente distrutta, abbandonata a se stessa. Difficilmente facciamo video polemici, ma da napoletano tutto questo mi fa male. Abbiamo panorami mozzafiato, ma la strada è combinata in questo modo. Per me è vergognoso. Che figura facciamo con i turisti? Sono indignato, non ho parole. Ci sono rimasto molto male", ha detto Giuseppe.