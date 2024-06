Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli" geloso di Federica: "Chiudi quella camicetta" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video pubblicato dai ragazzi de "il mio viaggio a Napoli". Giuseppe, come mostrano le immagini, stava attendendo Federica per uscire, ma qualcosa lo ha fatto innervosire. A scatenare la sua rabbia è stata la scollatura - a suo dire troppo evidente - della fidanzata. Federica ha cercato di difendersi, ma poi ha ceduto ed ha abbottonato la camicetta incriminata.

"Non esiste, mi stai facendo innervosire", ha replicato Federica. La giovane influencer è stata anche apoggiata da diverse donne nei commenti. Tante, infatti, sono state le proteste per il comportamento di Giuseppe.

"Piuttosto lo mandavo via da solo ma il bottone restava aperto, è stato un bruttissimo gesto quello di Giuseppe e sinceramente da Federica,che ritengo una donna intelligente,non mi aspettavo che gliela desse vinta!!", ha scritto Tiziana.

O, ancora, c'è il commento di Doriana: "Ma non esiste proprio....mai lo avrei fatto...io esco e mi vesto come mi pare e piace......nessuno è il mio padrone...... Oggi le chiede di chiudere un bottone... Domani di cambiare gonna Il giorno successivo le ordina quel che vuole....finché diventa il padrone assoluto della sua vita....... DONNE fate e vestitevi come meglio credete...solo voi siete padrone della vostra vita... RICORDATELO SEMPRE...".