Singolare flash mob dei giudici di pace napoletani

Flash mob dei giudici di pace che all'ingresso degli uffici, in via Foria, si sono presentati vestiti in total black, per disporsi in presidio - nel massimo rispetto del distanziamento anti-Covid - e con in mano una rosa rossa.

Organizzata dal CMP-Coordinamento Magistratura di pace di Napoli, la manifestazione è finalizzata a sostenere la lotta dei "precari della giustizia". Sono circa 5mila, infatti, i giudici di pace che lavorano per lo Stato ma restano privi di tutela.

In un comunicato il Coordinamento Magistratura di pace spiega che a "tutt’ora non vi è volontà di accogliere le richieste di categorie volte ad ottenere una regolarizzazione delle funzioni espletate finora garantendo analogo trattamento economico e normativo alla magistratura di carriera".

I Giudici di Pace a Napoli e nel resto del Paese saranno in sciopero fino al prossimo 22 gennaio