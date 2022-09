A Napoli arriva il "giretto d'Italia"

Il Comune di Napoli - assessorato alla Mobilità, ha aderito al Giretto d'Italia 2022. La gara, promossa da Legambiente con il sostegno di Euromobility, si terrà venerdì 16 settembre.

Il Giretto, che rientra fra gli eventi della Settimana Europea della Mobilità (European Mobility Week), costituisce l'occasione di una "sfida" virtuosa tra Comuni a provare il maggior numero di cittadini che per gli spostamenti scelgono mezzi di trasporto “green”. L'obiettivo, chiaramente, è promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola con bici o altri mezzi di micromobilità elettrica.

Come si svolge il Giretto

Per la giornata di venerdì 16 settembre 2022, amministrazioni pubbliche, istituti scolastici, aziende ed associazioni private sono invitati a partecipare all’iniziativa per due ore a scelta, nella fascia compresa tra le 7.00 e le 10.00 del mattino, individuando un volontario per sede disposto a conteggiare il numero dei dipendenti/studenti che hanno utilizzato bici o altri mezzi di micromobilità elettrica (monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway).

I dati raccolti dovranno essere comunicati all’indirizzo mail mobility.manager@comune.napoli.it entro le ore 14.00 dello stesso giorno.

"Lo sviluppo della mobilità in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, uno degli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato con delibera di G.C. n. 415 del 13 agosto 2021 - dice una nota - contribuirà a ridurre il traffico cittadino e le emissioni inquinanti favorendo un più generale miglioramento della qualità della vita urbana".

Sul territorio saranno attivi diversi check points per il monitoraggio delle biciclette e dei mezzi di micromobilità alternativi in transito in città. Anche i dipendenti in smart working possono aderire compilando il questionario che sarà attivo per tutta la settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 23 settembre) disponibile al seguente link: https://forms.office.com/r/bQhKwNB9VB