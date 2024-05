Giuseppe Zeno - Domenico di Mina Settembre a cena al Centro Storico

Giuseppe Zeno, il bel Domenico di Mina settembre - che si sta girando in questi giorni a Napoli - è stato sorpreso in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, vicino Santa Chiara. Da solo, mimetizzato tra i tanti turisti che passavano, era al ristorante Pulcinella, davanti un bel piatto di melanzane, impegnatissimo a parlare a telefono, anche se questo non gli ha impedito di salutare sorridendo alcune fan.

San Giovanni Maggiore Pignatelli è una strada molto alla moda, con i suoi bei localini e il centro fotografico di Rosario Morisieri, punto di incontro di fotografi e artisti che recentemente ha inaugurato il "muro delle meraviglie", un punto di esposizione per fotografi emergenti che attualmente ospita la mostra "Ach so"