Napoli perde un pezzo della sua anima più autentica: addio a Giovanni Lembo. Non ha retto al dolore per la perdita della sua Titina

Giovanni Lembo era originario di Capri ma con il suo cuore, grande come la sua cultura e gentilezza, abbracciava tutto il Golfo, in particolare il Centro Storico di Napoli, dove aveva trovato la sua casa e l'amore della sua vita: Titina, detta “a’ giornalista", la storica edicolante di Piazza Bellini, così bella, col suo sorriso che innamorava, da avere ispirato schiere di pittori, punto di riferimento per tanti, amica di artisti e uomini di cultura, da Dario Fo a Luigi Necco e Pino Daniele.

Quello di Titina e Giovanni è stato un amore vero, durato una vita. Talmente forte che senza di lei Giovanni ha deciso di non voler continuare a vivere.

Il saluto degli amici

Con la sua morte, avvenuta oggi, Napoli perde un pezzo della sua memoria storica e anche della sua anima, quella più vera e sincera. Tanti quelli che lo stanno salutando sui social: "Ciao Giovanni, ci siamo sentiti un mese fa e ho avvertito che qualcosa non andava. Ti ho chiesto di poter fare qualcosa per te ma non hai voluto. Mi hai detto che preferivi non vedere nessuno perché non eri sereno. Ho rispettato la tua volontà. Adesso hai raggiunto Titina, la tua amica di sempre. Un duo indissolubile oltre la vita. Rimarrete sempre nel cuore di chi ha avuto l'onore di conoscervi, me compresa. Troppa tristezza il vostro andar via a un solo mese di distanza. Grazie per la bellezza che ci hai saputo donare. Stasera anche il cielo piange", scrive Lia Nasti.

"Ti incontrai una domenica Mattina insieme a molti miei amici, solo un po' di tempo ti sei seduto fuori al bar, ed io appuntavo su dei fogli di carta tutto ciò che dicevi, da appassionato fortissimo e malato di questa città era come ascoltare una fonte di conoscenza infinita ed io non potevo che rimanere infinitamente meravigliato. Mi dispiace che non abbiamo potuto approfondire la nostra conoscenza, perché veramente in poco tempo sei riuscito a farmi venire il freddo addosso con tutti i tuoi documenti, foto, e collezioni variegatissime sulle cose storiche di Napoli. Napoli perde tanti pezzi di storia con te, e perde una persona ricca di conoscenza, professionalità e simpatia. Riposa in pace Giovanni Lembo, Ora Port'Alba non sarà più la stessa" dice Vittorio Scuotto.