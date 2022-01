C'è Posta per Te, Alessia non perdona Giovanni: sui social si dichiara "vedova"

La prima puntata del 2022 di C'è Posta per te si è aperta subito con una storia di tradimento che da diverse ore sta facendo discutere sui social. I protagonisti della vicenda sono Giovanni e Alessia, due giovani sposi di Boscoreale che si stanno separanzo dopo un tradimento da parte di lui. La donna, infatti, ha scoperto che il marito ha avuto una storia con la cugina, mentre Alessia viveva il dramma di aver perso un bambino.

Giovanni si è detto pentito e cerca il perdono di Alessia che, però, non riesce ad andare oltre all'episodio. "Ti chiedo perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c'è mai stato un sentimento nei confronti dell'altra. Ho distrutto il nostro matrimonio, ma tu non hai colpe. Non averti fatto sentire amata come dovevi mi uccide dentro. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre", dice Giovanni.

"Quando ho capito che c'era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse", ha raccontato invece Alessia che, poi, ha cercato di sdrammatizzare: "Perché sei andato a letto con lei? Ce l'ha d'oro? Non era migliore di me neanche caratterialmente". "Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti. La conosci bene", ha detto ancora la donna.

Nessun perdono dopo C'è Posta per te

Alessia ha perdonato Giovanni dopo C'è Posta per Te? Appuntamento imperdibile per i telespettatori del programma è andare a cercare su Facebook come sono proseguite le storie viste in trasmissione. Questo è quanto accaduto proprio nel caso di Giovanni e Alessia, protagonisti della prima puntata a causa del tradimento di lui: lui le ha messo le corna con la cugina, così si è presentato in trasmissione per chiedere perdono, ma è stato respinto. Viene però da chiedersi: come sono davvero le cose oggi? Lei è stata davvero in grado di tenere il punto e non cedere come fatto di fronte a milioni di spettatori? La risposta viaggia sui social network ed è virale.

Stando infatti alla "situazione sentimentale" riportata da Alessia sul suo profilo, la ragazza si definisce ironicamente "vedova". Uno status sì scherzoso ma che suggerisce che proprio non ha mandato giù un tradimento così grave, neanche con mesi di ritardo rispetto alla registrazione del programma. Giovanni, il fedifrago, dovrà mettersi definitivamente l'anima in pace. A rintracciare in rete gli account della coppia sono stati i telespettatori, appassionatissimi alla love story, tanto da rintracciare le loro identità tra gli utenti Facebook di Boscoreale, in provincia di Napoli.