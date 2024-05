Giovane spagnolo pazzo di Napoli: "Per me sei vita. Solo qui esiste l'amore vero" - VIDEO

Sui social sta diventando virale il video pubblicato da un giovane spagnolo "pazzo" di Napoli. Il giovane, che all'ombra del Vesuvio ha trovato anche l'amore, con la voce rotta dall'emozione dice: "Uno spagnolo con un cuore azzurro. I napoletani hanno un cuore che non esiste nel mondo. Per me è stata una fortuna incontrare la mia fidanzata napoletana. Sono stato fortunato a capire che al cuor non si comanda.

Solo con l'amore si vince. Mi avete commosso, mi avete fatto piangere dall'emozione. Per me sei vita. Napoli sei vita mia. Ogni giorno mi sento vivo. Grazie per tutto il calore. A Napoli esiste l'amore vero. Mi sento napoletano. Grazie e forza Napoli sempre". Le immagini, come detto, sono andate virali facenmdo registrare un boom di like, commenti e condivisioni.