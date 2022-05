Giornata nazionale dei musei: come scaricare le immagini a 3D realizzate dal Mann

Educazione, mondo digitale, ambiente: sono i tre temi attorno a cui ruoterà l'International Museum Day, in programma mercoledì 18 maggio 2022: nell'ambito dell'iniziativa in rete con il Ministero della Cultura, il Mann mercoledì prossimo renderà disponibile un kit realizzato dai Servizi educativi del Museo guidato dalla responsabile di settore Lucia Emilio, per attraversare virtualmente con un clic le principali collezioni

La statuaria Farnese, i Mosaici e il Gabinetto Segreto, gli Affreschi, la Villa dei Papiri diverranno pagine di uno straordinario viaggio digitale: a portata di tastiera, con immagini ad alta risoluzione e in 3D, schede descrittive con quadro museografico, bibliografia aggiornata. Tutte le informazioni avranno un taglio divulgativo e saranno destinate non soltanto a esperti e studenti di archeologia, ma anche a visitatori che intenderanno approfondire le suggestioni legate alla loro presenza al Museo. Un file pensato per gli appunti renderà gli strumenti didattici come un laboratorio in fieri, aperto ai contributi dei singoli cultori della materia.

Per scaricare i materiali basta seguire le istruzioni sul sito del Mann (mann-napoli.it).

Una camelia per il Mann

Dalla passione per l'archeologia alla salvaguardia dell'ambiente: per chi ha a cuore la sostenibilità applicata anche nella gestione del patrimonio monumentale cittadino, da non perdere (ore 17, sala conferenze) la presentazione del libro "La camelia nei giardini storici della Campania", a cura del Premio Green Care. L'associazione ha donato anche una camelia da piantare nel giardino del MANN. ?

Videoinstallazioni

Un corollario ideale delle iniziative pensate per l'International Museum Day sarà in programma anche giovedì 19 maggio: dalle 20 alle 22, il soffitto del salone della Meridiana sarà colorato con le videoinstallazioni, concepite come affreschi in movimento, del progetto artistico "Red Venus" di Franz Cerami.