Le 5 migliori idee per giochi erotici di coppia

Se il sesso con il partner non ti sembra più il massimo o la tua coppia è fin troppo datata, per salvare il rapporto e l tempo stesso assicurarsi un' intimità di coppia di qualità gli esperti consigliano di passare ai giochi erotici, magari l'aiuto di qualche sex toy Ecco come procedere per avere il miiglior risultato

Giochi erotici di coppia: come si fa

1. Ruoli e dettagli

La prima cosa da fare è scegliere il "ruolo" da interpretare per il gioco: professoress* e student*; padron* e serv* o qualsiasi cosa via accenda la fantasia e il desiderio. Quindi sarà necessario pensare ai dettagli: lingerie, maschere, luci, come in un set.

2. Improvvisazione o trama

Come in un film, il gioco richiede una trama: può iniziare in esterni per poi "concludersi" i casa o in hotel. Oppure può essere più semplicemente "live" e svilupparsi come un realiy, sull'onda delle emozioni

3. Fantasia a due

Le fantasie erotiche solitamente variano molto da persona a persona, ma per metterle in pratica nella coppia bisogna necessariamente coinvolgere l'altro* ed avere il suo assenso. Venirsi incontro è quindi fondamentale proprio come non fare niente di pericoloso e che faccia sentire a disagio. E' bene stabilire da subito una "parola magica" per interrompere quello che non piace

4. Tavolo erotico

Se non amate le recite, potete provare un gioco da tavolo erotico. Strip poker, dadi o il gioco dell’oca: basta che chi perde paghi pegno. Può essere un'azione decisa prima come spogliarsi, baciare, leccare, accarezzare...oppure tirata a sorte o semplicemente decisa al momento da chi vince

5. Astinenza

L’astinenza fa crescere il desiderio: i preliminari sono fondamentali, sempre e comunque