Dopo la vittoria, il MIlan festeggia con un'ottima pizza napoletana - FOTO

Il Milan si è concesso un gustoso dopo partita, ieri, a Napoli. Dopo aver battuto per 1-0 la squadra di Spalletti - in quello che era uno scontro diretto per lo Scudetto - i rossoneri hanno gustato un'ottima pizza della pizzeria "La Notizia". Il momento è stato immortalato da Theo Hernandez che, sui social, si è mostrato con un pezzo di pizza in mano, mentre siede accanto a Brahim Diaz. "After a good game, good pizza", "Dopo una buona partita, una buona pizza", ha scritto il calciatore.

Non è la prima volta che le squadre in trasferta a Napoli si concedono una pizza. Sono diverse le compagini che, infatti, non perdono l'occasione per gustare quello che forse è il piatto simbolo della città partenopea.