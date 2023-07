Colazione dal conto "salato" per Gino Rivieccio a Procida: "Un’isola di sinistra, ma téne ‘e prezzi ‘e destra"

Sui social è diventato virale un post di Gino Rivieccio. Il noto showman partenopeo, in particolare, ha postao i prezzi di una colazione fatta in un bar di Procida. Se il prezzo di caffè e cappuccino sembrano essere nella "norma", a far storcere il naso è il prezzo delle brioches pagate 10 euro (nello scontrino sotto la voce bar).

"Stamattina ho fatto colazione con una brioche linea Bulgari. E meno male che non ho preso il cornetto Cartier. Sara’ pure un’isola di sinistra, ma tene ‘e prezzi ‘e destra", ha scritto Rivieccio. Il post come detto è diventato virale e in tanti lo hanno commentato.