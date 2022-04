Un gin a base di ginestra ed erbe del Vesuvio: le bottiglie già sul mercato

"L’essenza del Vesuvio in un drink che «sgorga» dalle pendici del vulcano più famoso al mondo, e che narra la millenaria storia dell’area vesuviana e di quella che fu la Campania Felix", così viene presentato Vesuvius Magma Gin, ovvero il primo distillato di erbe raccolte tra le pinete del vulcano partenopeo, note per la straordinaria biodiversità. A lanciarlo Maurizio De Fazio, giovane consulente del lavoro di Torre del Greco.

Un bouquet magmatico

Nel bouquet del distillato innanzitutto la ginestra, cantata dal poeta Giacomo Leopardi e poi rosmarino, finocchietto, alloro, ginepro, essiccate naturalmente alle falde del Vesuvio e poi distillate con alcool a 41 gradi.

Il gin può già essere assaggiato in Italia, a Mikonos e Ibiza. 1944 le bottiglie che si potranno trovare in vendita, ovviamente numerate: un numero assolutamente non casuale, si tratta infatti dell'anno dell'ultima eruzione.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al packaging: colore nero intenso per la bottiglia, per rievocare la pietra lavica.

Campano il prototipo del gin

I prototipi del gin sono stati prodotti proprio in Campania e per esattezza a nella Scuola Medica Salernitana, dove i monaci che vi operavano realizzarono un orto botanico per ricavare materie prime da distillare e condussero i primi esperimenti di distillazione di alcool e ginepro.

La formula del gin fu quindi modificata nei Paesi Bassi, verso la metà del Seicento, fino a diffondersi in Inghilterra dove raggiunse l’apice con il re Gugliemo III d’Orange.

Oggi il gin è conosciuto ovunque e trova largo uso nella preparazione dei cocktail.

«L’idea nasce da una mia passionedi sempre per il gin - spiega Maurizio De Fazio, inventor manager del brand - Ne ho assaggiati davvero tanti , provenienti da diverse parti del mondo e d’Italia così ho pensato che mi sarebbe piaciuto provarne uno che provenisse dal mio paese: Torre del Greco. Che ne avesse le caratteristiche identitarie e, per Napoli e provincia il simbolo per eccellenza è proprio il Vesuvio. Allora mi sono detto: perché no? Torre del Greco, città dei fiori, del corallo e magari di … Vesuvius. L’obiettivo, innanzitutto, è valorizzare le nostre origini, i nostri territori e i nostri prodotti a km 0, incentivando l’economia e le eccellenze locali. Inoltre, sono orgoglioso di vedere questo marchio identitario sui banconi dei bar di tutta Italia e di poter brindare con gli amici ad un prodotto esclusivamente nostrano».