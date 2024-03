Il noto conduttore contro i napoletani: "Sono senza parole" - VIDEO

In occasione di Napoli - Juventus il professor Paolo Ascierto è stato protagonista di un vergognoso episodio. Mentre attendeva di entrare allo stadio Maradona, in compagnia del figlio, è stato bersaglio di alcuni sputi da parte di un tifoso azzurro. La sua "colpa" è quella di tifare Juventus. Dopo la denuncia, sono stati tanti i messaggi di solidarietà per il noto medico, anche da parte degli altri tifosi azzurri.

"Sono senza parole"

Un video in merito è stato anche pubblicato da Gigi Esposito, del noto due "Gigi e Ross", che critica con parole dure il gesto. "Volevo condividere una riflessione. Tifo Napoli e in quanto tifoso intelligente rispetto chi tifa altre squadre. Abbiamo delle eccellenze al Sud. Ci vantiamo spesso di essere la città più bella d'Italia, di avere il cibo migliore, di avere le più grandi menti e la più grande musica...

Poi abbiamo un uomo che è un'eccellenza mondiale: il dottor Paolo Ascierto. Si impegna a salvare vite e tutti lo elogiano in quanto grande scienziato e noi napoletani gli sputiamo addosso perché juventino. Tutto qui. Io sono senza parole", ha detto il noto conduttore.