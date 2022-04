Gigi D'Alessio debutta come dj e scoppia la polemica social: "Ma è un pesce d'aprile?"

Sarà alla consolle di un importante locale napoletano, il club Partenopeo di via Coroglio 144. L'appuntamento col debutto da dj di Gigi D'Alessio è fissato per domenica 8 maggio, e sarà possibile assistervi al costo di 37 euro. "Gigi D'Alessio non smette mai di stupirci! - scrivono gli organizzatori - Per la prima volta in esclusiva Domenica 29 Maggio al Club Partenopeo vi presentiamo il suo Dj Set".

Nel mondo dei disc jockey però l'evento ha suscitato qualche polemica. In un lungo post sul gruppo social Synth Cafè, Riccardo Sada attacca frontalmente non tanto il musicista partenopeo ("non nuovo a certi riposizionamenti" e abituato a stravolgere la sua "brand reputation"), quanto l'intero mondo dei club: "Sono interessati a cosa? A fare cassetta va bene ma con che pratiche, con che metodi, con che scorciatoie?". Qualcuno argomenta un po' meno: "Gigi D'Alessio dj? Ma è un pesce d'aprile?".