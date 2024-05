Gigi D'Alessio al Vulcano buono per incontrare i fan e presentare il nuovo album

Gigi D’Alessio domenica prossima, 26 maggio, alle ore 17.00, incontrerà i fan al Vulcano Buono. Nuovo grande evento, dunque, nel centro commerciale che si pone sempre più come agorà capace di unire business, arte e divertimento.

Cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, più di 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, D'Alessio è legatissimo ai suoi fan.

Piazza Capri per Fra

L'appuntamento è in “Piazza Capri” per firmare le copie dell’ultimo album intitolato “FRA”! per Columbia Records / Sony Music Italy. Il lancio ufficiale il 24 maggio, ovvero il giorno prima dell'incontro al Vulcano Buono.

Tracklist composta da 10 brani e numerosi featuring, con Elodie, Alessandra Amoroso, Guè, Clementino, Geolier, Ernia e il figlio LDA, il cd si annuncia come imperdibile.