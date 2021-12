Gigi D'Alessio: "Grazie Alberto Angela per aver fatto capire che Napoli dovrebbe essere l'orgoglio dell'Italia"

Il cantante napoletano, a margine dell'iniziativa di beneficenza promossa dai titolari del Labelon per i bambini del Santobono-Pausillipon, commenta la trasmissione di Alberto Angela su Napoli

E' sinceramente emozionato Gigi D'Alessio quando parla della trasmissione di Alberto Angela "Stanotte a Napoli", andato in onda su Rai 2 la sera di Natale: "E' bello il messaggio che fa capire che questa città dovrebbe essere l'orgoglio dell'Italia" , dice al nostro microfono il cantante che è tra gli autori scelti da Alberto Angela per le musiche della trasmissione. "Non ne sapevo niente - ci racconta D'Alessio - stavo guardando la trasmissione e ho sentito la mia musica, la canzone "Malaterra" dedicata proprio a Napoli, accompagnare quelle immagini. Mi sono emozionato"