Gigi D'Alessio su LDA: "Amici lo ha cambiato. Ora sa anche cucinare e lavare"

Gigi D'Alessio, ospite al Maurizio Costanzo Show parla del figlio Luca e dell'esperienza ad Amici. Luca D'Alessio - in arte LDA - ha raccontato che il programma di Maria De Filippi lo ha aiutato molto a crescere e atogliersi quell'etichetta di "figlio di". Un'esperienza che lo ha segnato e che lo sta sicuramente aiutando in questi momenti di celebrità, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo primo album.

Della "bontà" di Amici è convinto anche papà Gigi che dice: "Amici è una scuola non soltanto di musica, di ballo, ma è una scuola di vita. Luca, prima, quando stava a casa, mica sapeva lvare per terra, sapeva cucinare. Adesso ho un figlio che, togliendo la passione per la musica e per il canto, sa lvarae, sa stirare, sa cucinare Questa è una scuola di vita importante".