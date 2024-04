Gigi D'Alessio: "Napoli meravigliosa non è più un tabù per l'Italia. Adesso tocca a noi saperla tenere viva"

Partnership tra Gigi D'Alessio e il gruppo Lama Optical per la promozione del brand in house Christian Leroy. Lama Optical è uno dei gruppi aziendali partenopei più solidi e in crescita. Nato negli anni '70, oggi conta più di 90 punti vendita in Italia, dà lavoro a circa 500 persone e il suo brand in house Christian Leroy, prodotto e distribuito esclusivamente da lama Optical, è al secondo posto in Italia per numero di pezzi venduti ogni anno: oltre 600mila.

L'artista napoletano e la famiglia Lama, titolare dell'azienda e del brand Christian Leroy, hanno presentato la partnership - che per il momento avrà durata biennale, ma è nelle intenzioni comuni estenderla - con un evento esclusivo, riservato a pochi amici e addetti ai lavori, nel negozio di Piazzetta Rodinò.

"Siamo estremamente entusiasti di annunciare il sodalizio comunicativo con Gigi D'Alessio, artista rinomato a livello internazionale ", spiega la famiglia Lama in una nota e ribadiscono al microfono di NapoliToday gli imprenditori Ezio e Emanuele. "Questa partnership rappresenta un momento significativo perché uniamo le nostre forze con uno degli artisti più amati e influenti nel panorama musicale italiano. La sua autenticità, la sua passione per la musica e il suo stile distintivo incarnano perfettamente i valori di Lama Optical, rendendolo il partner ideale".

All'evento Gigi D'Alessio si concede alle numerose domande di giornalisti e fan. Enzo Agliardi che con Lorenzo Crea ha curato l'evento ha accettato di fare una domanda a D'Alessio per NapoliToday. All'artista abbiamo chiesto come reputa che Napoli sia cambiata nell'ultimo periodo, rispetto a quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Nel video quello che ha risposto