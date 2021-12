50mila euro al Santobono. Gigi D'Alessio: "Napoli risponde sempre alla grande perché è una città che sa cosa significa soffrire"

La somma sarà impiegata per la realizzazione laboratori di ricerca per allineare l’AORN Santobono Pausilipon agli standard richiesti per il riconoscimento di Istituto di ricerca a carattere scientifico che farebbe dell'ospedale pediatrico napoletano un riferimento internazionale all’avanguardia

Realizzare laboratori di ricerca in oncoematologia pediatrica consentirebbe di allineare l’AORN Santobono Pausilipon agli standard richiesti per il riconoscimento IRCCS - Istituto di ricerca a carattere scientifico rendendolo un riferimento internazionale all’avanguardia in tutte le aree cliniche della pediatria: l'obiettivo è oggi un po' più vicino grazie all'importante donazione di ben 50mila euro, messa insieme in occasione del Gran Galà di Natale del Labelon, per iniziativa degli imprenditori Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, rispettivamente ceo e founder del Labelon di Bacoli, che ha visto in prima fila anche il cantante napoletano Gigi D'Alessio e contributi importanti come quello di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.

Determinante la partecipazione attiva di un gruppo di imprenditori composto da Raffaele Veneruso (Studio Uno Marketing), Marco e Giuseppe Acquaviva della Cincotti & Company con il Presidente Dario Cincotti, Consorzio ASI con il presidente Giuseppe Romano, Auto Uno Srl, Rental Top, Liu Jo Uomo, Barone Pellami, Baggio Gioielli, Dessart, Gala Group, Antony Morato, Loomen, Labelon, Martini, SonnyBono, Wycon, Eurorottami, Cidieli, Beauty Queen, Games Village, Crispo, Antica Macelleria, Sunstell, Aton, Erreplast, Lowbrand, Gev Sport e Management, Insolid, MetroNotte, AM International Spa, A.M2 Leather Agency Srl, Istituto G. Papi, This is Love, Accendi un sogno.

La consegna dell'assegno è avvenuta nella sede istituzionale della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus ad opera proprio di Gigi D’Alessio con Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, alla presenza di Rodolfo Conenna, direttore generale AORN Santobono Pausilipon; Flavia Matrisciano, direttore generale della Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS; Anna Maria Ziccardi, presidente Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS.