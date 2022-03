Gigi D'Alessio: "Se oggi mettete una mimosa verso il cielo, appaiono i colori della bandiera dell'Ucraina"

"Oggi è la festa delle donne, quelle donne che con grande forza sono in fuga dall’Ucraina con i propri bambini per portarli al sicuro, quelle donne che hanno partorito i figli che ora combattono per difendere la loro terra da una guerra assurda". Questo il messaggio pubblicato sui social da Gigi D'Alessio in occasione dell'8 marzo.

"E se oggi mettete un rametto di mimosa verso il cielo, ecco apparire proprio i colori della bandiera dell'Ucraina", conclude il cantautore napoletano.