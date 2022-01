Gigi D'Alessio guarito dal Covid: "Oggi festeggio davvero"

Gigi D'Alessio è finalmente guarito dal Covid-19. Ad annunciarlo è lui stesso, con un messaggio social per i suoi fans. Il cantautore partenopeo, a poche ore dal Capodanno, aveva annunciato la sua positività che lo ha costretto all'isolamento. Ora è giunta la bella notizia e D'Alessio da appuntamento a presto a quanti amano le sue canzoni.

Questo il suo messaggio: "Capodanno l'ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono NEGATIVO! Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia Ci vediamo presto!"