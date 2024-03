Gigi D'Alessio, papà per la sesta volta, svela il sesso del figlio

Gigi D'Alessio su Tv Sorrisi e Canzoni parla del nuovo pargolo in arrivo con la compagna Denise Esposito, ma non solo. L'artista ha in programma un nuovo disco 'Casa mia', che vedrà 16 brani divisi in due tempi (otto in uscita ad aprile e gli altri a ottobre) e tra gli altri come ospiti nei brani anche Elodie, Guè Pequeno e Geolier.

Per quanto concerne invece alla gravidanza che la compagna Denise sta portando a termine, D'Alessio rivela che sono in attesa di una femminuccia. "Non abbiamo ancora deciso il nome. Sono rimasto il solo insieme a Mario Biondi a fare i figli in questo Paese", scherza.

Sanremo

Per un futuro da direttore artistico a Sanremo, come si vocifera, non si lascerebbe intimorire dall'importanza del ruolo: "Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei è andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo".

La chiosa sul fenomeno Geolier: "Sono tifoso di Geolier. Non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente. Fosse per me, vorrei una giuria di qualità: maestri d’orchestra, produttori anche dall'estero per evitare possibili conflitti d’interessi".