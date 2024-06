Gigi D'Alessio risponde alle critiche di alcuni fan: "Venite per me o per gli ospiti?" - VIDEO

Nei giorni scorsi - e in particolare dopo il concerto di domenica - Gigi D'Alessio è stato aspramente criticato da alcuni fan. Sono stati tanti i messaggi pubblicati sui social nei quali i fan si "lamentavano" di uno spettacolo "più breve" e "senza ospiti" andato in scena a piazza Plebiscito. Le critiche non hanno, però, lasciato indifferente il cantautore che ha chiarito tutto dal palco.

"Qualcuno ha detto che ho cantato poco. Noi siamo in contatto costante con l’Aeronautica che ci ha riferito che avrebbe piovuto verso le 23, così abbiamo anticipato l’ingresso sul palco. Ho cantato tutte le 40 canzoni senza pause lunghe, senza perdere tempo. Ho rispettato il pubblico perché voi siete la mia famiglia", ha detto D'Alessio.

"Sulla questione ospiti, invece, vi posso dire che le prime due serate fanno parte di un programma Rai. Si sa che ci sono più ospiti. Ma poi voglio capire: al concerto venite per me o per gli ospiti?", ha concluso il cantante.