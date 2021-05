Gigi D'Alessio si vaccina e canta con medici e infermieri "Non mollare mai"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gigi D'Alessio si vaccina ed infiamma lo Spallanzani di Roma cantando, insieme a medici e infermieri, "Non mollare mai". "Più che un vaccino è stata una festa Grazie a tutto lo staff", ha scritto su Instagram il noto cantautore napoletano. D'Alessio ha postato il video post-inoculazione, quando insieme a medici, dirigenti e infermieri (tutti in mascherina, tranne lui) ha intonato "Non mollare mai".

Non è la prima volta che Gigi D'Alessio "omaggia" lo Spallanzani. La scorsa estate, infatti, ha preso parte alla campagna di sensibilizzazione sulle regole da seguire per evitare il contagio dal Covid.