Berlusconi "sposa" la sua Marta. Gigi D'Alessio canta 'O surdato 'nnammurato - VIDEO

Sabato è stato celebrato a villa Gernetto, a Lesmo, il matrimonio simbolico tra Silvio Berlusconi e la deputata napoletana di Forza Italia Marta Fascina, 32 anni. Un evento esclusivo e aperto a pochi. Una sessantina di invitati in tutto: tra questi c'era anche Gigi D'Alessio.

Come mostra un video diventato virale sui socail, D'Alessio ha allietato la cerimonia cantando alcuni brani. Nel video, in particolare, viene mostrato quando canta 'O surdato 'nnamurato. Una grande emozione per tutti, soprattutto per lo "sposo" che pare - ad un certo punto - abbia preso il microfono e intonato anche lui qualche frase del noto canto napoletano.