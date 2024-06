Gigi D'Alessio e Annalisa da paura: la loro "Mon Amour" conquista anche i social - VIDEO

Gigi D’Alessio "pasdrone" assoluto di piazza Plebiscito dove in questi giorni sta dando spettacolo con la sua musica. Ben otto i concerti nell'iconica piazza partenopea per un totale di oltre 100mila spettatori. Il primo concerto è andato in scena lo scorso 7 giugno, ma restano ancora le date di oggi, domani, del 14, 15 e 16.

I primi due show di “Gigi Uno come te – L’emozione continua” saranno trasmessi anche da Rai Uno che li ha programmati a partire dal prossimo giovedì 13 giugno, in prima serata.

Sul palco con D'Alessio soprattutto tante donne. Prima è arrivata Elodie e poi Annalisa che ha intonato “Annarè” e poi le hit “Sinceramente” e “Mon Amour”. Proprio il video di quest'ultima performance è diventato virale sui social.

Ricordiamo che tra gli ospiti che hanno affiancato D'Alessio ci sono Geolier, Guè, Umberto Tozzi, i The Kolors, Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino e Fiorella Mannoia.