Giggiolone finisce sui Tg ucraini: "Identico al presidente Zelensky" – VIDEO

Giggiolone, uno dei fenomeni del momento su Tiktok grazie al suo "Buongiorno pescheria", è arrivato sui tg ucraini per la sua impressionante "somiglianza" con il presidente Volodymyr Zelensky.

"No vabbè ragazzi, dove sapere una cosa.. anche il telegiornale ucraino (AHAHAH) sta parlando di me. Adesso vi metto lo spezzone dove si parla della mia somiglianza con il loro presidente Zelensky". Così Giggiolone ha diffuso la notizia in un video dove ha mostrato anche il servizio trasmesso dai media ucraini.

Felicissimi i suoi fan che hanno commentato: "In effetti questa somiglianza c’è… ma tu sei unico!". "Gli ucraini, compresa me, ti adorano", "Ormai sei internazionale… rimani sempre così simpatico!".