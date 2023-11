Giggiolone su un'ambulanza con una pornostar|VIDEO

Polemiche per un video del 'noto tik toker' mentre si fa soccorrere in ambulanza da una finta dottoressa, molto nota sui social.

"L’abuso di una ambulanza di cattivissimo gusto! Nel panorama dei 'tik toker' partenopei c'è “Gigi pescheria“, in poco tempo ha avuto l’appoggio di molti followers per la sua semplicità e per la sua figura di “umile lavoratore della strada. Ora però dobbiamo segnalare che il signor Gigi ha davvero esagerato superando abbondantemente la linea di confine del “cattivo gusto” e prendendosi gioco del personale sanitario della Emergenza Sanitaria 118 facendo calare Michelle Comi (pornoattrice) nei panni di una dottoressa 118. Siamo letteralmente basiti per aver screditato il compito di chi, giorno per giorno, lavora tra mille difficoltà ed ha a che fare con la vita delle persone. Non sappiamo chi ha noleggiato il mezzo di soccorso, approfondiremo", denuncia l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.