Il gigante di Mont'e Prama a Napoli

Sarà presentato ufficialmente in anteprima stampa questo venerdì, 10 giugno, alle ore 11, nel Salone della Meridiana del Mann, il Pugilatore, uno dei Giganti di Mont'e Prama che arriva a Napoli dopo essere stato a Berlino, San Pietroburgo e Salonicco, in viaggio quale messaggero e simbolo del collegamento antico tra le culture del Mediterraneo. La scultura, unica e straordinaria, proviene dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari ed è una delle attrazioni della mostra "Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”.

Giganti e megaliti

Il nostro Museo è l'unica tappa italiana dell'esposizione "Sardegna Isola Megalitica", che ha riscosso uno strepitoso successo al Museo Nazionale per la Preistoria e Protostoria di Berlino, al Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e al Museo Archeologico di Salonicco. L'esposizione, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, rientra nel progetto di Heritage Tourism finanziato dall’Unione Europea e potrà essere visitata fino all’11 settembre 2022 per rivelare storie suggestive, testimonianze materiali, civiltà affascinanti, per molti versi ancora tutte da scoprire.

L'allestimento partenopeo si arricchisce, su iniziativa del MANN, di approfondimenti ed eventi collaterali, che aprono, come nella linea del Museo, all’incrocio dei linguaggi: previsto non solo un parallelismo con la Sezione Preistoria e Protostoria dell'Archeologico, ma anche un ambiente immersivo, "NURAGICA", che consente di viaggiare alla scoperta delle antiche culture isolane. La tappa napoletana di “Sardegna Isola Megalitica” è organizzata in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli. Intesa Sanpaolo è partner della mostra promossa al MANN.