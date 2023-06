Giardini segreti di Napoli svelati dal FAI

Alla scoperta dei "giardini segreti" di Napoli, generalmente inaccessibili, con il FAI Giovani di Napoli. L'appuntamento è per questo sabato, 3 giugno, senza necessità di prenotazione ma con contributo di partecipazione. A disvelarsi saranno i due giardini storici dell’Archivio di Stato assieme alla Sala Tasso, alla Sala Filangieri e alla Sala Catasti.

L'Archivio di Stato di Napoli

L’Archivio di Stato di Napoli, la cui istituzione risale al 1808, conserva la documentazione delle amministrazioni centrali del Regno dal 1809 fino all’Unità d’Italia e quella degli uffici statali della provincia di Napoli dall’Unità fino ai giorni nostri.

Da oltre centocinquant’anni la sede dell'Archivio è all'interno del complesso monumentale benedettino dei santi Severino e Sossio, dove venne trasferito nel 1845 dalla sede originaria di Castelcapuano. Il complesso, sviluppatosi a partire dal IX secolo in un’insula amplissima ed articolato in sette livelli (di cui 4 occupati dall'Archivio) abbandonò la funzione religiosa e monastica a favore di quella laica, pubblica e culturale nel 1835 e sottoposto a lavori di trasformazione e adattamento che andarono avanti fino al 1845. All'interno si trovano ambienti architettonici di grande prestigio e si presenta quindi come complesso monumentale e "contenitore" di documenti di inestimabile valore che occupano circa 70km linerari.