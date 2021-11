Come chiudere il vento in una bottiglia

All'Antisala dei Baroni, al Maschio Angioino, ingresso libero questo sabato, 20 novembre, dalle 9.00 alle 21.00, per il vernissage della mostra "Il colore degli attimi" di Gianni Puca: 47 anni, partenopeo doc, come dice di se stesso "dal lunedì al venerdì avvocato civilista", Puca è un artista poliedrico che spazia dalla scrittura alla pittura. "Solo l'Arte, attraverso l'immaginazione - spiega Puca - può illudersi di sfidare la Natura. Provare a fermare su una tela l'alba che ci sveglia dopo un sogno bello è come versare un'onda in un bicchiere, dipingere un tramonto affacciato su una carezza è come provare a chiudere il vento in una bottiglia. Così mi sono seduto a guardare gli alberi che ballano il tango al chiaro di Luna, ad ascoltare i desideri delle stelle che ammirano gli innamorati che si tengono per mano, ho cominciato a raccogliere pezzi di sogni abbandonati in fondo al mare, per costruirne di più grandi. Seduto di fronte all'infinito ho iniziato a dipingere gli sguardi, i suoni, la gioia, i profumi, ma soprattutto gli attimi. Guardando l'infinito da dentro, ho capito che solo un attimo è per sempre".

Contestualmente alla mostra sarà possibile assistere alla finale del festival internazionale di cortometraggi "Cortisonanti", patrocinato dalla regione Campania e dal Comune di Napoli.