I segreti del ritratto fotografico nelle immagini dei protagonisti napoletani dello spettacolo

Vernissage questo sabato, 28 gennaio, alle ore 17,30 presso la galleria espositiva di Art garage di viale Bognar 21 a Pozzuoli, della mostra "Ritratti connection", del fotografo Gianni Biccari.

Fotografo di scena specializzato nella realizzazione di books per attori, in Ritratti connection Biccari presenta i suoi lavori più recenti, realizzati quasi interamente in studio: intimi, intensi, profondi, mostrano di essere il frutto della connessione magica tra fotografo e artisti come Maria Basile Scarpetta, Benedetto Casillo, Antonello Cossia, Gea Martire, Massimo Masiello, Adele Pandolfi, Nando Paone, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Antonella Stefanucci, il famoso puparo e cuntista Mimmo Cuticchio, il maggiore interprete brasiliano del Mamulengo Chico Simoes, l’inviato di TGR Campania Ettore De Lorenzo, il giornalista e critico teatrale Giuseppe Giorgio, il presidente dell’Ente Parco Campi Flegrei Francesco Maisto e l’etoile Antonio Colandrea. Accanto, ritratti emozionali e emozionanti di persone che non avevano mai posato davanti a un obiettivo e che mostrano quanto un fotografo professionista possa svelare dell'altro e di sé attraverso uno scatto.

"Questo progetto, interamente realizzato nell’ultimo anno, ha rappresentato un momento di svolta nella mia produzione, prima dedicata quasi interamente alla foto di scena - spiega Biccari - e costituisce un punto di partenza per l’evoluzione di nuovi progetti dedicati al ritratto fotografico". E per sottolineare l'emozione e la genuinità delle impressioni scaturenti dalle fotografie, "l'esposizione, contrariamente alla prassi, non si è avvalsa di una curatela specializzata ma è stata realizzata in proprio, a sentimento…", dice Biccari sottolineando che l'esposizione è dedicata al grande fotografo statunitense delle star (da Marylin Monroe a Audrey Hepburn, da Brad Pitt a Robert De Niro e Leonardo Di Caprio) Douglas Kirkland da poco scomparso che, nel 2017, di Gianni Biccari aveva scritto: “… ho avuto il privilegio di incontrare Gianni nel 2002. Guardando il suo lavoro sento come se avessi già incontrato i soggetti ritratti e mi viene la voglia di stendere loro la mano per salutarli e conoscerli meglio. Attraverso le foto di Gianni sento il calore di ognuno di loro, avverto una chiara connessione tra il fotografo e i suoi soggetti, condizione essenziale per il successo della fotografia di ritratto…”.