Ghali avvistato a Napoli con 'l'alieno": "Sono giorni che ci parlo"|FOTO

Ghali è stato avvistato oggi a Napoli, in zona Chiaia, con un misterioso essere dalle sembianze extraterrestri. Ecco le prime foto dell’artista a passeggio con 'l’alieno'.

"Sono giorni che parlo con un alieno che non so neanche come si chiama, ci vediamo a Napoli", scrive sui social l'artista.

Attesa tra i fan dell'artista per capire cosa bolle in pentola per Ghali con questa iniziativa di "guerrilla" marketing.