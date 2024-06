Geolier, il messaggio per i fan è emozionante: "Napoli è mamma. Mi avete salvato voi" - VIDEO

Sui social è diventato virale un post di Geolier. Il rapper, dopo il grande successo di pubblico, ha pubblicato un video con le immagini più emozionanti dei tre giorni allo stadio Maradona. Un'emozione che segna anche le parole rivolte ai fan nel post pubblicato su Instragram.

"Ho pensato molto a cosa dire, ma era tutto riduttivo. Tutti hanno 1 giorno più bello nella propria vita io ne ho 3. Ho tanto ancora da dimostrare, ho tanto amore ancora da dare ma una cosa è sicura è sempre di più quello che mi date voi di quello che potrei dare io in una vita intera. io non cambierò mai, sarò sempre un ragazzo di quartiere perchè quella è la mia indole e non riesco ad essere diverso.

I miei fan sono la mia famiglia e li tratto da tali. Napl è mammà e papà e sarra accussi p semp. Un giorno forse la mia musica non sarà cosi ascoltata ma so per certo che la mia persona sarà amata e rispettata sempre pcchè ij so accussi. Addosso ho un peso di una città che non mi pesa perchè è lei che mantiene me. La musica salva le persone,a me mi avete salvato voi. Siamo una grande famiglia dove siamo tutti fratelli e sorelle compreso me. Il mio amore e la mia lealtà per voi sarà per sempre, finchè non si muore", ha scritto.