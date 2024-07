Geolier incanta con le sue doti da pianista: la sua versione di "Caruso" emoziona i fan - VIDEO

Il fenomeno musicale del momento continua a stupire. Ovviamente parliamo di Geolier che continua a far registrare grandi risultati con la sua musica, tra concerti, ascolti e dischi venduti. Il talento di Secondigliano, come detto, non finisce di stupire e sui social mostra anche le sue doti da pianista. In un video, pubblicato su TikTok, il rapper partenopeo si mostra - insieme ad un collaboratore - mentre suona "caruso": il noto brano in napoletano di Lucio Dalla. Le immagini sono diventate subito virali e tanti sono i commenti dei fan che non risparmiano complimenti per il rapper partenopeo.