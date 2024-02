Geolier commenta i fischi all'Ariston: "E' stato bruttissimo"

"È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita”: così Geolier ha risposto ad Andrea Laffranchi, giornalista del Corriere della Sera che lo ha intervistato dopo la serata cover all'Ariston che lo aveva visto arrivare in vetta assieme a Gigi D'Alessio, Gue’ e Luchè. Una vittoria per cui aveva lavorato tanto, come spiega e che si è trasformata in qualcosa di orribile quando il cantante è ritornato con i suoi colleghi sul palco dell'Ariston per ripetere - come è consuetudine - l'esibizione ed è partita una pioggia di fischi, con gente che platealmente si alzava per andare via.

Quando poi il giornalista del Corriere della Sera gli ha chiesto chi voterebbe, Geolier - spontaneamente e col cuore - ha risposto “Voterei Angelina Mango, mi ha proprio emozionato, ha emozionato anche mia mamma”. Una risposta che dice tanto su questo giovane di 23 anni, partito dal nulla e arrivato a conquistare fan in tutto il mondo, e sta entusiasmando ancora di più tutta Napoli che sempre più lo riconosce come simbolo della capacità tutta partenopea di non arrendersi mai, nonostante ostacoli, difficoltà, ostruzionismo e cattiverie