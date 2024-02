Geolier primo a Sanremo, ma sui social è veleno contro i napoletani

Giustamente soddisfatto e felice, ma con i piedi saldamente piantati a terra, dopo l'annuncio del suo primo posto provvisorio nella classifica della seconda serata del festival di Sanremo, Geolier aveva ringraziato i fan dicendo "Uagliù grazie mille, siamo primi. Non so che dire. Nun amm fatt ancora niente. Per adesso ce l'amm magnat! Però ancora adda fernì!".

Intanto, però, sul profilo ufficiale del Festival, il post che ha ufficializzato la classifica della 2a serata, si è rapidamente trasformato in terreno fertile per il razzismo anti-napoletano che mostra così di continuare a vivere e prolificare, nonostante le orde colorate di turisti in cerca di pizze, panorami e folklore.

I commenti

Tra tutte, con i suoi oltre 4.300 cuoricini, agli occhi balza subito la scritta in maiuscolo "togliete il diritto di voto ai napoletani".

"Quando i napoletani la smetteranno di sentirsi in una puntata di Mare Fuori, in una battaglietta sul far vincere Geolier solo perché napoletano, 'sta edizione tornerà ad essere un festival della musica", aggiunge un altro esimio commentatore, cui fa eco un "quando non sai dove spendere il reddito di cittadinanza", alludendo al fatto che il televoto è a pagamento.

"Si confida che la folle sala stampa metta Geolier tra gli ultimi posti, così bilancia i napoletani. Il fatto è che volete rendere una canzone normalissima il capolavoro assoluto solo perché la canta nel vostro dialetto", scrive un altro.

Sull'utilizzo della lingua napoletana lo scontro si fa ancora più acceso: "È il festival della canzone italiana non dei dialetti stretti"; "la canzone è davvero cringe e a tratti anche volgare oltre al fatto che non si capisce una parola... "; "Sanremo, con tutto il rispetto, non può fare vincere una canzone cantata in dialetto. È il festival della canzone italiana dunque sul podio devono salire le canzoni cantate in italiano!!!".

E quindi giù di nuovo contro Napoli: "Non mi insultate vi prego, ma io mi immagino tipo tutta Napoli coalizzata ed unita stile post scudetto a votare per Geolier, altrimenti non si spiega" e ancora "purtroppo a Napoli sono come pecore, sempre stadi vuoti ma vanno come pecoroni allo stadio solo quando vincono, uguale non capiscono un ... >>CENSURATO<< ... di musica ma gli basta che uno sia napoletano che senza andare a sentire la canzone vanno come capre a votarlo solo perché napoletano. Amici milanesi, romani, veneziani, fiorentini, genovesi e di tutta l'Italia fino a Frosinone, votate chi ... >>CENSURATO<< ... volete ma non facciamo vincere questo qua dai!!!".

Le risposte

Fortunatamente lo stile scanzonato e canzonatorio dei napoletani non manca di farsi sentire, tra sfottò, giochi di parole e boutade.

"Potete spiegare che, se Geolier vince, non assegnano il 4 scudetto al Napoli?", ammicca qualcuno.

Premetto che non sono fan di Geolier e tifo per Irama - scrive un altro - ma mi sembra che qui ogni scusa sia buona per screditarlo. Non è vero che la canzone non si capisce, certo il dialetto rende le cose più complicate, ma basta ascoltare e non sentire giusto per capire le parole, visto che sono molto molto simili all’italiano. Si vede però che probabilmente non c’è proprio la predisposizione né la voglia di capire e alla base c’è un pregiudizio (inoltre non credo che quando ascoltate le canzoni straniere le capiate al primo ascolto".

"Ma come fate a non provare simpatia per Geolier, un ragazzo che partendo da ZERO, da una periferia quasi sterile, riesce a votarsi all'arte e a inseguire un proprio sogno? Vi bloccate sul Napoletano, quando non c'è niente di più Universale di una storia di riscatto".

"Un primo posto di un ragazzo che si è fatto da solo senza l’aiuto di nessuno, di nessun talent-show, di nessun dio denaro, cresciuto in un territorio difficile e venuto su con una passione che gli sta portando fama, soldi e soddisfazione… Geolier non aveva bisogno di andare a Sanremo perché la sua fama è già internazionale, ma per lui come per noi napoletani è un riscatto di un ragazzo venuto dal niente che dimostra a tanti ragazzi che anche uno qualsiasi può diventare qualcuno. E noi napoletani siamo orgogliosi e fieri di lui e lo sosterremo SEMPRE! Forza Geolier".

Fino alla stilettata perfetta: "A me la canzone di Geolier non piace neanche così tanto, ma sapete cosa? Dopo aver letto tutto questo livore, quelle battutine, quel vomito di commenti che vi siete apprestati a lasciare, dico solo una cosa: VAI FRATEMO, FALL’’E SCHIATTÀ E VINCI! Viva l’Italia unita e viva Napoli, chi crea divisioni è perché non sa cosa significhi avere una radice".