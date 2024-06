Geolier: i rumors sul nuovo amore del cantante

Geolier e Valeria D'Agostino non stanno più assieme. Non si tratta di voci messe in giro da malelingue: la notizia è stata confermata dal rapper alla rivista Esse Magazine e diventata virale in poco tempo. Geolier nell'intervista ha parlato di una "dura crisi" vissuta subito dopo Sanremo: "Ho sofferto" ha detto il cantante nell'intervista aggiungendo "ero abituato a vivere a quel modo".

Dunque tempo di grandi cambiamenti per il rapper che da Secondigliano ha conquistato la vetta delle classifiche musicali nazionali. TGeolier, infatti, tra l'altro, ha anche acquistato una splendida villa protesa sul mare nei Campi Flegrei.

Il nuovo amore

Geolier ha sempre sottolineato l'importanza dell'amore nella sua vita, che ha un ruolo da protagonista anche nelle sue canzoni.

Da tempo giravano voci di un presunto flirt del rapper con una bella attrice napoletana, Maria Esposito, intensa protagonista di Mare Fuori.

Sia Geolier che Maria Esposito avevano smentito con forza che tra loro esistesse un legame sentimentale. Dopo la conferma della rottura con la storica fidanzata, in queste ore però fan ed esperti di gossip stanno rilanciando con insistenza le voci. Non resta che aspettare per sapere chi è riuscito a fare breccia nel cuore del cantante.