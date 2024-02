Geolier, regole rigide per Sanremo: "Niente sesso prima di cantare. Si perde spinta"

Geolier è stato uno dei principali protagonisti - nel bene e nel male - dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua partecipazione ha fatto discutere sin da subito, soprattutto per il testo in napoletano. Nonostante tutto, però, il rapper di Secondigliano ha conquistato grandi risultati, partendo dalla vittoria nella serata delle cover quando sul palco con lui salirono Guè, Luchè e Gigi D'Alessio.

Successo confermato anche nella serata finale con il 60% di preferenze dal televoto. Preferenze che, però, non sono bastate per la vittoria, visto che sala stampa e radio hanno puntato su Angelina Mango e la sua "La noia". Il rapper partenopeo si è detto comunque soddisfatto, visti anche i numeri registrati dal suo brano sulle piattaforme streaming.

Ma come si è preparato Geolier per questo Sanremo? Come emerge dal servizio de Le Iene - che lo hanno seguito per tutta la kermesse - Geolier ha seguito delle regole molto rigide. Il brano è stato preparato per diversi mesi, ma non è tutto. Anche l'alimentazione ha avuto la sua importanza, per non parlare delle regole impostre dalla sua vocal coach.

Una di queste riguarda il sesso. Durante il servizio, dopo la prima serata, Geolier incontra la sua vocal coach per una seduta di "ossigeno" e in quell'occasione la stessa spiega: "Non ci possiamo divertire con le signorine". Quindi, niente sesso perché "l'uomo perde spinta, si scarica". Tanti sacrifici, insomma, che però hanno portato ad un grande risultato. La vittoria non è arrivata, ma la riconoscenza dei suoi fan - soprattutto nei numeri - sembra averlo ripagato di tutto.

VIDEO DEL SERVIZIO DELLE IENE